DT de Antofagasta remarca importancia del aforo para la ida ante la U por Copa Chile: "Hace años no venía tanta gente al estadio"

Tras eliminar a Deportes Iquique, Deportes Antofagasta enfrentará a Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Chile, en una llave que cuya ida se disputará este miércoles en el estadio Calvo y Bascuñán.

Y a pesar de enfrentar a un club con una de las plantillas más caras del fútbol chileno, y la diferencia de categorías (el cuadro "puma" milita en la Primera B), en el conjunto nortino sueñan con dar el golpe.

"Ahora nos enfocaremos en recuperar nuestra gente. En Copa Chile debemos tener cuatro jóvenes, dos en cancha, y nuestros jugadores lo han hecho estupendamente. A los que les toque jugar, lo tienen que seguir haciendo de buena manera", reconoció el técnico Luis Marcoleta tras el triunfo del fin de semana ante Rangers por el torneo del ascenso.

Además, el estratego resaltó que recibirán a los azules con un marco de público que muy pocas veces se ve en la Liga de Ascenso.

"Tienen que aprovechar estas oportunidades ante equipos de Primera División. El aforo va a ser de 10 mil personas, hasta el estadio se va a sentir bien porque hace tantos años que no venía tanta gente al estadio, vamos a ver si hay 10 mil butacas buenas", sotuvo el adiestrador.

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