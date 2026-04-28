Remezón en la U: El "Pánzer" Insulza se suma al directorio y Cecilia Pérez asoma como nueva presidenta de Azul Azul

Luego de que Michael Clark comunicara su dimisión a la presidencia de Azul Azul durante la semana pasada, se generó un fuerte remezón al interior de Universidad de Chile. Cabe recordar que el directivo había asumido sus funciones en la concesionaria que rige los destinos del elenco estudiantil en el año 2021.

A raíz de esta situación, las instalaciones del Centro Deportivo Azul ubicadas en La Cisterna albergan este martes una Junta de Accionistas. Durante la instancia, ya se logró conformar a la nueva mesa directiva, destacando la incorporación de tres figuras inéditas en la cúpula.

El ingreso que mayor expectación genera es el de José Miguel Insulza, reconocido simpatizante laico de 82 años. El exsenador y otrora canciller de la República se integró a la instancia directiva gracias a una invitación extendida por José Ramón Correa. Este último se hizo hace algunas semanas con el paquete de acciones que estaba en poder de la familia Schapira.

Junto al político, se concretó el retorno de Pablo Silva, quien en el pasado ejerció como director ejecutivo de la institución. Su figura es recordada por haberse desempeñado como la principal mano derecha de Carlos Heller mientras este lideró la testera del club.

El tercer nombre en sumarse a la administración es el del periodista Francisco Aylwin, hijo del expresidente Patricio Aylwin, quien también es un público seguidor del conjunto azul.

En contraparte, quienes abandonan sus cargos son el propio Clark y Juan Pablo Pavez. Actualmente, los miembros del directorio se encuentran en pleno proceso de votación para escoger a la nueva persona que ocupará la presidencia, puesto que, de no mediar sorpresas, recaería en Cecilia Pérez.

De esta manera, la conformación del Bloque Oficialista quedó integrada por Cecilia Pérez, Cristian Aubert, Luis Miguel Berr, Aldo Marín, Pablo Silva, Francisco Aylwin y Roberto Nahum. Por su parte, el Bloque Correa estará compuesto por José Ramón Correa y José Miguel Insulza. Finalmente, la representación correspondiente a la Casa de Estudios se mantendrá con Andrés Weintraub y Héctor Humeres.

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