Relator mexicano perdió la compostura tras goleada 4-1 a la Roja Sub 20: "Estuvieron de hocicones los chilenos"

La goleada por 4-1 que le propinó México a la Selección chilena para eliminarla en los octavos de final del Mundial Sub 20 que se disputa en nuestro país generó una locura total en los aztecas.

Es que un comentarista mexicano perdió los estribos y se lanzó con todo contra la Roja de Nicolás Córdova. Se trata del relator de TUDN, Andrés Vaca.

Cuando Hugo Camberos puso el 4-0 a los 86 minutos, el comentarista perdió la compostura y se lanzó en picada contra los nacionales.

"Estuvieron de hocicones los chilenos, estuvieron burlándose en la semana de Gilberto Mora y todo el equipo", sostuvo el relator azteca.

