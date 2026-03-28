Reinaldo Sánchez pone en duda el impacto real de la reforma a la ley de Sociedades Anónimas Deportivas

A contramano del optimismo generalizado tras la aprobación de las modificaciones a la ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP), el actual presidente de Santiago Wanderers, Reinaldo Sánchez, manifestó su escepticismo sobre los efectos prácticos de esta normativa en la actividad local.

En una conversación con The Clinic, el exmandamás de la ANFP sostuvo que las estructuras fundamentales del balompié nacional no experimentarán una transformación profunda. "No creo que el fútbol chileno vaya a cambiar mucho. La ANFP y la Federación ya estaban separadas y los principales ingresos de los clubes vienen desde los derechos televisivos, desde que creamos el CDF. ¿Lo demás? Todos saben que hay representantes que manejan el fútbol chileno. Eso es sabido", sentenció el dirigente.

Sánchez profundizó en sus críticas apuntando directamente al rol de los agentes de jugadores, asegurando que estos ya cuentan con mecanismos para evadir las nuevas restricciones. Según su visión, los intermediarios "van a poner palos blancos. Los representantes que controlan el fútbol chileno ya tienen palos blancos". Asimismo, el timonel del cuadro porteño puso en duda la capacidad de control estatal sobre estas materias, afirmando que "hay tantas leyes en Chile, muchas que ni siquiera se cumplen".

Respecto a uno de los pilares de la reforma, que busca la autonomía definitiva entre la Federación de Fútbol de Chile y la asociación de clubes, Sánchez recordó que dicha distinción técnica no es una novedad absoluta. "Cuando estuve en la ANFP, la Federación era un ente aparte. De hecho, la Federación es la que ve FIFA, no es la ANFP", explicó para contextualizar la relación histórica entre ambas entidades.

Pese a sus reparos, el empresario valoró positivamente la prohibición de que un mismo dueño posea múltiples instituciones. "Eso sí me gusta de la nueva ley. Porque no es bueno eso. Eso lo debería haber parado la ANFP antes, porque afecta mucho al fútbol chileno", admitió respecto al fin de la multipropiedad.

Finalmente, al ser consultado sobre la sucesión de Pablo Milad en la testera de Quilín, Sánchez manifestó su preferencia por un perfil específico para liderar el organismo. "Ojalá haya alguien bueno. Ojalá. Alguien que verdaderamente se preocupe. De los que se ha hablado, me gusta más Juan Tagle. ¿Por qué? Porque la Católica es un club bien serio", concluyó.

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