Reinaldo Sánchez estalla tras perder la localía ante Real Madrid: apunta a autoridades por salida de la Intercontinental de Valparaíso

La ilusión de Santiago Wanderers de disputar en Valparaíso la final de la Copa Intercontinental Sub 20 frente al Real Madrid llegó a su fin. Este miércoles se confirmó oficialmente que el encuentro se jugará el próximo 19 de septiembre en el estadio Santiago Bernabéu, en España.

La decisión significó un duro golpe para el cuadro caturro, que esperaba recibir el histórico compromiso en el estadio Elías Figueroa. Tras conocerse la determinación, el presidente y controlador del club, Reinaldo Sánchez, responsabilizó a las autoridades chilenas por la pérdida de la sede.

A través de un comunicado oficial, el dirigente manifestó su molestia por el desenlace de las gestiones.

"El tiempo nos dio la razón de la peor manera, el partido histórico entre Santiago Wanderers y el Real Madrid no se va a jugar en Valparaíso, en gran medida debido al escaso apoyo a la industria del fútbol y la negación constante de permitirle a los clubes la organización espectáculos deportivos masivos de calidad, por parte de las Delegaciones Presidenciales, y particularmente en la nuestra", expresó el timonel en un comunicado oficial.

Sánchez también cuestionó las dificultades que, a su juicio, enfrentan los clubes para organizar eventos deportivos de gran magnitud en el país.

"Nos cansamos de rebotar contra un muro burocrático (...) La solución de la autoridad siempre es la misma y la más fácil: prohibir y cerrar las puertas en lugar de hacer su trabajo y dar seguridad", añadió.

Pese a la frustración por no poder recibir el encuentro en Valparaíso, el dirigente aseguró que el club deberá enfocarse ahora en la preparación del compromiso.

Además, el directivo enfatizó en que "se preocuparon para darle una fiesta a los wanderinos, pero no queda otra opción que dar vuelta la página".

Finalmente, Sánchez agradeció el respaldo de la ministra del Deporte, Natalia Duco, destacando las gestiones que, según afirmó, realizó para intentar mantener el partido en territorio nacional.

Por último, Sánchez agradeció las gestiones hechas por la Ministra del Deporte, Natalia Duco, y aseguró: "Nos consta que hizo todo lo posible para mantener el evento en Valparaíso.

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