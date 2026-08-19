Johnny Herrera aplaude la prisión preventiva de Michael Clark: "Que caigan todos los que estuvieron en el robo"

Finalmente, Michael Clark quedó en prisión preventiva por un plazo de 120 días, luego de que la jueza Paulina Moya decretara la medida cautelar para el ex presidente de Azul Azul, en el marco de la investigación por el caso Sartor AGF.

La decisión judicial generó diversas reacciones en el mundo del fútbol, entre ellas la de Johnny Herrera, histórico exarquero de Universidad de Chile, quien celebró la medida adoptada contra el otrora timonel de los azules.

A través de su cuenta de Instagram, el exguardameta manifestó su postura y apuntó directamente contra quienes, a su juicio, tuvieron responsabilidad en la situación que afecta al club.

"Que caigan todos los que estuvieron en el robo sistemático de nuestro querido club", publicó el otrora golero.

Posteriormente, Herrera profundizó en su mensaje y llamó a que todos quienes hayan tenido algún grado de participación o responsabilidad en los hechos sean investigados.

"Sin perdón ni olvido. No! Caiga quien caiga… sí!! Que caigan todos los que estuvieron en el robo sistemático de nuestro querido club en los últimos 6 años. Encubridores, cómplices, partícipes, etc… váyanse de la U!!", añadió.

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