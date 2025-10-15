Refuerzo del Betis elogió a Pellegrini: "Es un gran entrenador, siempre está cerca del jugador"

En el Betis están fascinados con Manuel Pellegrini, pues cada vez son más los jugadores del cuadro verdiblanco que manifiestan sus elogios al técnico chileno.

Ahora fue el turno del joven defensa argentino Valentín Gómez, uno de los refuerzos del conjunto sevillano y quien rápidamente se ganó un espacio en la titularidad.

En conversación con El Desmarque, el zaguero se refirió a su relación con el estratego nacional: "Él siempre está cerca del jugador, trata de ayudar lo máximo posible. Está encima de nosotros, nos pide que salgamos a jugar y que seamos protagonistas. Es un gran entrenador que ayuda bastante a la calidad humana también dentro del grupo".

Antes de arribar al elenco andaluz, el trasandino tuvo chances en el Udinese de Italia y en el Manchester City. Sobre la opción en la Serie A, contó: "Fue complicado. Un mes difícil, pero bueno, todo sirve para aprender. Todas las experiencias, sean positivas o negativas, te dejan algo marcado en el camino. Y a todas esas cosas intento sacarle el mayor beneficio posible".

"Ya lo dije en su momento. Nunca tuve problemas con la rodilla ni me perdí algún partido por eso. Sinceramente no sé qué trasfondo hubo en esa operación que no salió. Verdaderamente no estoy al tanto de lo que ocurrió. Cuando volví de esa frustración seguí entrenando con normalidad. Jugué todos los partidos, no me perdí ninguno. Lo que ocurrió ayudó a que esté aquí", sentenció.

