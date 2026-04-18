Recoleta tomó el liderato del Ascenso pese agónico empate de Curicó

Un apasionante encuentro animaron este sábado Deportes Recoleta y Curicó Unido en el estadio Municipal Leonel Sánchez, con los torteros reaccionando sobre la hora para evitar el triunfo de los capitalinos y sentenciar un agónico empate a dos.

La visita abrió la cuenta con un cabezazo de Leandro Benegas en el minuto 14, mientras que el cuadro albiazul emparejó las cifras por medio de Pedro Sánchez, quien estuvo atento para capturar un rebote en el palo tras un remate propio (31').

El compromiso volvió a encenderse durante el tramo final del mismo y Carlos González convirtió lo que parecía era el gol de la victoria para el elenco recoletano (80'), pero en la agonía del duelo, Benegas volvió a hacerse presente para establecer el definitivo 2-2 (90+5').

Con esta paridad, el conjunto metropolitano llegó a 16 puntos, superando por uno a Cobreloa, equipo que enfrenta a San Marcos de Arica. El combinado maulino, en cambio, quedó 12° con siete unidades.

El próximo sábado a las 20 horas, Curicó Unido recibirá a Deportes Puerto Montt, mientras que Deportes Recoleta medirá fuerzas con Deportes Antofagasta a partir de las 12:30 del domingo.

PURANOTICIA