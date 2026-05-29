Fernando Ortiz descarta su salida de Colo-Colo pese a interés desde el extranjero: "Estoy bien aquí"

El entrenador de Colo-Colo, Fernando Ortiz, le bajó el pulgar a los rumores que lo sitúan en la órbita de equipos de Argentina y México, reafirmando su compromiso con el conjunto popular.

Antes de subirse al avión que trasladaba al plantel para el partido de este sábado con Deportes La Serena, el director técnico indicó que "me enfoco en el día de mañana. No voy más allá de lo que no sea el partido que sigue y que sigue. Yo tengo contrato con Colo-Colo y estoy bien aquí".

En lo que respecta al choque con el elenco "papayero", el "Tano" sostuvo que "vamos a jugar en una cancha donde el rival se hace fuerte de local, en el partido anterior ha ganado a un equipo que estaba en la parte alta como nosotros. Iremos para hacer un buen partido".

Además, el adiestrador argentino dedicó elogios para su par granate Felipe Gutiérrez. "La Serena es un gran equipo, me gusta como juega, más allá que los números reflejan otra cosa, pero el técnico tiene una idea clara, a veces no sale, pero tiene una idea buena", destacó.

Por último, Ortiz sorprendió con una alabanza para Universidad Católica luego de vencer y eliminar a Boca Juniors por Copa Libertadores. "Extraordinario. Es un triunfo que han logrado en una cancha muy difícil y han dejado muy bien al fútbol chileno", cerró.

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