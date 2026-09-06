Recoleta le impidió a Antofagasta meter presión en la lucha por la punta

Deportes Antofagasta no pudo aprovechar la localía ni el aliento de las más de 1.900 que llegaron al estadio Calvo y Bascuñán, cayendo por un ajustado 1-2 ante Deportes Recoleta, resultado que privó a los albiazules de acercarse al líder de la Liga de Ascenso.

La visita asestó el primer golpe a los once minutos de compromiso gracias a Francisco Alarcón (11'), quien aprovechó un balón suelto en el área chica para empujarlo y abrir la cuenta.

Al cuadro textilero le anularon un tanto en el tramo inicial del complemento por posición de adelanto (61'), pero en el epílogo apareció el experimentado Felipe Flores para ampliar las cifras con un cabezazo (90+2').

Después se hizo presente José Bandez para estrechar las cifras (90+4'), sin embargo, el elenco puma no pudo dar vuelta el marcador y se estancó en el tercer lugar con 37 puntos, siete menos que el puntero Santiago Wanderers. El conjunto capitalino, en cambio, trepó hasta la séptima ubicación 34 unidades en plena zona de liguilla de promoción.

Este miércoles a contar de las 18:00, Deportes Recoleta visitará a San Marcos, mientras que Deportes Antofagasta recibirá a Cobreloa desde las 20:00 del jueves.

PURANOTICIA