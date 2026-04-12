Recoleta derrotó a Copiapó y alcanzó a Cobreloa en el liderato del Ascenso

Una intensa guerra de goles protagonizaron Deportes Recoleta y Deportes Copiapó en el estadio Luis Valenzuela Hermosilla, duelo que terminó en triunfo por 4-2 un cuadro capitalino que saltó a lo más alto de la Liga de Ascenso igualando en puntaje a Cobreloa.

La visita abrió la cuenta en el amanecer del partido gracias a un impecable tiro libre de Felipe Báez (4'), pero los locales reaccionaron con un cabezazo de Axel Ríos (10') y una volea cruzada de Manuel López (20').

Sin embargo, los textileros emparejaron las cifras antes de irse al descanso con un remate rasante de Camilo Rodríguez (39'), mientras que en el complemento se hizo presente Gonzalo Álvarez (52') con un disparo lejano para poner nuevamente en ventaja al Reco.

Y en el epílogo del compromiso, Carlos González (86') sentenció el triunfo que le permitió al conjunto albiazul llegar a quince puntos y emparejar la línea del líder de la competición. El León de Atacama, en cambio, se estancó en el octavo lugar con nueve unidades.

El próximo sábado a las 12:30, Deportes Recoleta recibirá Curicó Unido en el estadio Municipal Leonel Sánchez Lineros. Deportes Copiapó, en tanto, se trasladará hasta la Segunda Región para medir fuerzas con Deportes Antofagasta a contar de las 15:30 del domingo.

PURANOTICIA