Primera B: Recoleta cede terreno en la cima y el liderato del Ascenso queda en disputa

El panorama en la parte alta de la Liga de Ascenso sufrió un vuelco inesperado este viernes. La sexta fecha del certamen arrancó con un resultado que pone en jaque la hegemonía de los líderes y promete una reconfiguración total de la tabla de posiciones durante el fin de semana.

La gran sorpresa de la jornada fue el descalabro de Recoleta, conjunto que ostentaba el primer lugar y que terminó cayendo por un abultado 5-1 frente a Temuco en condición de local. Pese al duro golpe, el cuadro metropolitano se mantiene momentáneamente en la cima con 12 unidades, aunque su permanencia en solitario depende ahora de lo que hagan sus perseguidores directos.

Esta situación le entrega una oportunidad inmejorable a Puerto Montt, que comparte el liderato con 12 puntos y podría transformarse en el puntero exclusivo si suma en su próximo encuentro. Asimismo, Cobreloa acecha de cerca con 11 unidades, con serias opciones de sobrepasar la línea del actual puntero en esta pasada.

La actividad de la división de plata continuará este sábado con tres compromisos clave. La acción se traslada primero al estadio Carlos Dittborn, donde San Marcos se medirá con Unión Española a las 12:00 horas. Más tarde, a las 18:00 horas, Puerto Montt recibirá a Santiago Wanderers en el Chinquihue, mientras que el cierre de la jornada sabatina estará a cargo de Curicó y Deportes Copiapó a las 20:30 horas, con el elenco curicano actuando como local.

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