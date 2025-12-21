Rebaja de sueldo frena continuidad de Agustín Farías en la UC

El futuro de Agustín Farías en Universidad Católica se encuentra en suspenso y, por ahora, el volante está fuera del plantel cruzado, luego de no alcanzar un acuerdo económico para extender su vínculo de cara a la temporada 2026.

El mediocampista no logró consolidarse durante la primera parte del año, cuando el equipo era dirigido por Tiago Nunes. Su rendimiento estuvo marcado por expulsiones, lesiones y actuaciones irregulares, factores que lo llevaron a perder continuidad y protagonismo en el once titular.

Con la llegada de Daniel Garnero a la banca de la UC, el escenario parecía cambiar. El técnico argentino le devolvió espacio en el equipo y valoró su aporte, al punto de solicitar expresamente su renovación como parte del proyecto deportivo para la próxima temporada.

Sin embargo, las conversaciones se entrabaron luego de que Farías rechazara la oferta económica presentada por el club, la cual contemplaba una rebaja cercana al 50% de su sueldo actual, condición que el jugador no estuvo dispuesto a aceptar.

De esta forma, las negociaciones quedaron en punto muerto, aunque desde el entorno cruzado no descartan que puedan reanudarse en las próximas semanas, considerando el interés de Garnero por contar con el volante y la necesidad de definir el armado del plantel para el 2026.

PURANOTICIA