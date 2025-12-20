Rearme total en Limache: once futbolistas dejan el plantel tras intensa temporada

Deportes Limache comenzó a delinear su proyecto para la próxima temporada tras un cierre de año marcado por la tensión y la competitividad. El elenco tomatero logró asegurar su permanencia en la Liga de Primera en la penúltima fecha y estuvo a escasos minutos de acceder a la fase de eliminación de la Copa Libertadores 2026, tras caer por penales ante Huachipato en la final de la Copa Chile.

Con la temporada ya concluida, la institución dio el primer paso en su planificación deportiva y anunció, a través de sus redes sociales oficiales, la salida de once jugadores de su plantel profesional, decisión que marca el inicio de un profundo proceso de reestructuración.

Los futbolistas que no continuarán en el club son Dylan Portilla, Guillermo Pacheco, Brian Torrealba, Nicolás Peñailillo, Gonzalo Paz, Yorman Zapata, Nicolás Peranic, Francisco Romero, Agustín Arce, Facundo Pons y Yonathan Andía, quienes finalizaron su vínculo con la institución tras la campaña 2025.

Algunos de ellos ya comienzan a definir su futuro deportivo. Es el caso del experimentado arquero Nicolás Peric, quien se encuentra en conversaciones avanzadas para incorporarse a San Luis de Quillota, elenco que será dirigido por Humberto Suazo en la próxima temporada.

Asimismo, desde el entorno del club no se descarta que la lista de salidas continúe aumentando en las próximas semanas. Jugadores como Luis Guerra, quien podría arribar a Audax Italiano, y Daniel “Popín” Castro, seguido de cerca por Colo Colo, también podrían abandonar el plantel en el marco de la renovación que impulsa la dirigencia tomatera.

