Real Zaragoza cerró la puerta a posible fichaje de Esteban Andrada en Colo-Colo

Blanco y Negro busca reforzar el arco de Colo-Colo para la temporada 2026 y un portero que pretendía era el argentino Esteban Andrada, actualmente en el Real Zaragoza de la segunda división de España.

Parecía que el golero trasandino se acercaba al Cacique, pues su representante reconoció que el meta deseaba arribar al cuadro albo. Sin embargo, la opción se esfumó, luego de que el conjunto hispano cerrara la puerta a su salida.

"Es primera noticia que tenemos sobre el interés de Colo-Colo, se lo aseguro. Algo nos comunicó su representante sobre una posible salida, pero la respuesta es tajante, el jugador no se va de Zaragoza", expresó el director deportivo del club, Txema Indias, en diálogo con La Tercera.

"No existe ninguna posibilidad de que se vaya, Esteban (Andrada) es una pieza fundamental de nuestro proyecto y no queremos que se marche. Al menos, en lo inmediato, el portero se quedará con nosotros hasta junio, cuando cumpla su contrato con Zaragoza. Se rumoreaba también del interés de un equipo de Argentina, pero tampoco es viable para nosotros", añadió el directivo.

Consignar que el interés por Andrada se debía a que fue dirigido por el técnico Fernando Ortiz en Monterrey, club dueño del pase del arquero.

