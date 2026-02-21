Real Betis deja escapar puntos ante Rayo Vallecano en un duelo marcado por el VAR

Real Betis protagonizó un intenso empate 1-1 frente a Rayo Vallecano en un encuentro que se extendió hasta el minuto 104 debido a una extensa revisión del VAR, que terminó anulando correctamente un gol para los locales.

El equipo dirigido por Manuel Pellegrini comenzó mejor el compromiso y logró abrir la cuenta a los 16 minutos gracias a Cédric Bakambu, quien aprovechó una desatención defensiva para marcar el 1-0.

Sin embargo, el conjunto madrileño reaccionó antes del descanso. A los 42 minutos apareció Isi Palazón, la gran figura del encuentro, para establecer el empate y devolver la paridad al marcador antes del entretiempo.

En la segunda mitad, el partido se tornó aún más disputado, con ambos equipos presionando en busca del gol del triunfo. Las transiciones rápidas y la intensidad marcaron el desarrollo del juego.

El tramo final estuvo cargado de dramatismo. Cuando parecía que el Rayo podía quedarse con la victoria en los descuentos, una larga revisión del VAR determinó que el tanto convertido no era válido, extendiendo el compromiso hasta el minuto 104.

La decisión arbitral generó tensión en el estadio, pero finalmente el marcador no volvió a moverse, sellando un empate que deja sensaciones encontradas en el cuadro sevillano.

Con este resultado, Real Betis alcanza los 42 puntos y se mantiene en la quinta posición, en zona de clasificación a torneos europeos, aunque con la sensación de haber dejado escapar una oportunidad para consolidarse en la tabla.

