Real Betis de Pellegrini iguala ante Espanyol y encadena seis fechas sin triunfos

Una opaca presentación protagonizó este sábado el Real Betis que dirige el técnico nacional Manuel Pellegrini, luego de sellar una igualdad 0-0 frente al Espanyol en el Estadio La Cartuja. Con este resultado, el cuadro bético alcanzó su sexto compromiso consecutivo sin conocer la victoria en La Liga, un registro que siembra interrogantes en la antesala de su participación en los cuartos de final de la UEFA Europa League.

El trámite del encuentro comenzó con un ritmo pausado por parte de ambas escuadras. No obstante, al aproximarse la primera media hora de juego, el equipo anfitrión empezó a marcar diferencias en el campo, teniendo como su principal agente de peligro a Juan Camilo Hernández, quien tuvo oportunidades claras a los 26' y 27'. Posteriormente, Aitor Ruibal (29') y Sergi Altimira (33') también intentaron batir la portería rival, pero sus remates se toparon con la sólida respuesta del guardameta Marko Dmitrovic.

Durante el complemento, los pupilos del "Ingeniero" buscaron sostener la intensidad mostrada en el cierre de la primera fracción. A pesar de que el dominio futbolístico seguía favoreciendo a los locales por sobre el combinado catalán, dicha superioridad no logró ser suficiente para traducirse en una ventaja concreta en el marcador.

"Cucho" Hernández volvió a merodear la apertura de la cuenta en los pasajes iniciales de la segunda etapa, específicamente a los 64'. Más tarde, la opción más nítida para romper el cero estuvo en los pies del juvenil Pablo García, cuyo disparo impactó directamente en el larguero a los 80', cerrando las escasas llegadas de profundidad del elenco sevillano.

Tras este empate, la escuadra andaluza logró sostenerse en la quinta ubicación de la clasificación general con 45 unidades. Con este puntaje, el Betis aventaja por apenas cuatro puntos a la Real Sociedad y a un Celta de Vigo que todavía tiene pendiente disputar su compromiso correspondiente a la presente jornada.

El próximo desafío para el Real Betis tendrá lugar este miércoles, cuando se mida ante el Braga en el marco de los cuartos de final de la UEFA Europa League, duelo programado para iniciarse a las 12:45 horas.

PURANOTICIA