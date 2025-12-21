Real Betis de Pellegrini aplasta 4-0 al Getafe y reafirma su estilo ofensivo

En los días previos al partido entre Real Betis y Getafe, la prensa española revivió la polémica ideológica entre Manuel Pellegrini y José Bordalás, donde el chileno defendía fútbol ofensivo y de espectáculo y Bordalás promovía el pragmatismo defensivo.

En la cancha de La Cartuja, el ganador fue claramente Pellegrini, con una victoria contundente de 4-0. El primer gol llegó a los 16 minutos gracias a Aitor Rubial, adelantando a Betis y condicionando el planteamiento defensivo del Getafe.

Aunque Getafe mantuvo la mínima desventaja en el primer tiempo, en el segundo Betis arrasó con presión y juego de pelotazo largo. Rubial repitió a los 48’, mientras que Pablo Fornals (51’) y Cucho Hernández (59’) completaron la goleada.

El equipo visitante tuvo una chance de descontar mediante un penal, pero Mayoral falló el remate a los 81’, dejando la diferencia en cuatro goles y consolidando la supremacía del juego ofensivo del Betis.

Con este triunfo, Real Betis llegó a 28 puntos y se mantiene en zona de clasificación a torneos europeos, reafirmando el estilo de Pellegrini y su eficacia en la Liga española.

PURANOTICIA