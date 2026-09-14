Real Betis de Manuel Pellegrini vence a Villarreal y trepa al tercer lugar de La Liga de España

El Real Betis de Manuel Pellegrini fue visita no grata para el Villarreal en el estadio de La Cerámica y pese a que perdonó en innumerables ocasiones a su adversario, se impuso por un ajustado 2-1 para trepar hasta la parte alta de La Liga.

Si bien los pupilos del "Ingeniero" tuvieron la primera ocasión clara de la jornada (9'), rápidamente los locales emparejaron la contienda, pusieron en aprietos al portero Álvaro Valles y luego de que les anularan dos tantos (11' y 18'), Gerard Moreno abrió la cuenta con una volea (28').

Sin embargo, el elenco sevillano no perdió la concentración, fue acercándose al arco rival y emparejó las cifras en el 39', luego de un rebote del guardameta Péter Gulácsi diera rebote en un disparo de Abdessamad Ezzalzouli y Juan Camilo Hernández empujó el balón en la boca del arco.

Y apenas cuatro minutos después, "Ez Abde" peinó un centro desde el córner, el cancerbero nuevamente no pudo retener la pelota y esta vez fue Natan quien apareció para rematar con sutileza y marca el 2-1.

El forastero mantuvo el protagonismo de las acciones en el arranque del complemento y transformó en figura al arquero local, quien buscó resarcirse de los errores en el primer tiempo con varias atajadas clave (55', 69' y 77').

Si bien las ocasiones más claras fueron para los béticos, el submarino amarillo tampoco bajó los brazos y aunque atosigaron al fondo rival. Fuera de eso, lo más destacado que tuvo el cuadro valenciano fue un reclamo por un presunto penal sobre Santiago Mouriño que fue desestimado por el réferi (74').

Aun cuando conjunto verdiblanco siguió perdonando en el epílogo del duelo (85' y 87'), al final los andaluces se quedaron con la victoria y treparon hasta el tercer puesto con los mismos doce puntos del sublíder Real Madrid, tres unidades por debajo del puntero FC Barcelona.

Cabe señalar que el Real Betis volverá a la acción este jueves para recibir a Getafe a partir de las 14:00 horas de Chile, mientras que el domingo se verá las caras con Deportivo La Coruña desde las 13:30 horas.

(Imagen: @RealBetis)

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