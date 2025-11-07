Ratifican resta de 52 puntos a San Antonio Unido que lo condena a descender a Tercera División

Este viernes se ratificaron las sanciones para San Antonio Unido y Deportes Melipilla, en la Segunda División del fútbol chileno.

Si bien el descenso de los "lilas" era un hecho, en esta jornada se hizo efectivo el castigo, por lo que perdió la categoría.

Al club ya les habían restado 10 puntos por incumplimientos financieros (atraso en el pago de remuneraciones de abril y junio), pero ahora la tabla se actualizó y le quitaron 42 más, por lo que quedaron con -21 unidades.

La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina resolvió: "Se CONFIRMA la sentencia de fecha 12 de septiembre de 2025 de la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina con declaración que se modifica, en el solo sentido de establecer que el incumplimiento en la reposición de la garantía se configuró a partir del día 1 de agosto de 2025, por lo que se sanciona al Club San Antonio Unido S.A.D.P. con la resta de tres (3) puntos por cada semana completa de retardo (7 días corridos), contada desde el 1 de agosto de 2025 y hasta la fecha en que la reposición de la garantía se acredite por el Club sancionado. Dichos puntos deberán ser descontados de los obtenidos por el club en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional de Segunda División, Temporada 2025".

De esta manera, cuando faltan tres fechas para el final, el SAU, que es el colista, ya no le quedan chances de salvarse.

En tanto, Deportes Melipilla sufrió un castigo de 18 puntos por el no pago de sueldos de los meses de febrero, marzo y agosto.

Con esto, el conjunto "potro" quedó con 15 puntos y penúltimo, cuando quedan tres fechas para el término de la competencia.

(Imagen: @sanantoniounido)

