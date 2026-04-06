Ranking ATP: Tabilo se mantiene firme y Garin abandona el selecto grupo de los 100

Con el inicio de un nuevo ciclo competitivo, la ATP ha revelado su actualización más reciente del ranking mundial, entregando un panorama de contrastes para los principales exponentes del tenis chileno en el circuito profesional.

En la parte alta de la representación local, Alejandro Tabilo conserva su estatus como la primera raqueta de Chile. El zurdo no experimentó variaciones en su puntaje ni en su ubicación, logrando sostenerse con solidez en el casillero 39° de la clasificación global.

Una realidad distinta es la que enfrentó Cristian Garin, quien sufrió un retroceso de nueve posiciones en el listado. Este descenso provocó que el tenista nacional abandonara el top 100 para situarse ahora en el puesto 109°. En una línea similar, Tomás Barrios también cedió terreno al caer ocho lugares, quedando relegado a la ubicación 123°.

Por su parte, Nicolás Jarry bajó dos escalones para posicionarse como el número 156° del mundo, mientras que Matías Soto volvió a despedirse del grupo de los 300 mejores tras descender diez puestos, situándose actualmente en la casilla 304°.

Respecto a la elite mundial, el español Carlos Alcaraz se mantiene en la cima del ranking, seguido en el podio por el italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev. No obstante, la hegemonía del hispano corre peligro esta semana, ya que Sinner cuenta con opciones matemáticas de arrebatarle el número uno del mundo durante el desarrollo del Masters 1000 de Montecarlo.

TOP TEN MUNDIAL

1° Carlos Alcaraz (España) – 13.590 puntos (0)

2° Jannik Sinner (Italia) – 12.400 puntos (0)

3° Alexander Zverev (Alemania) – 5.205 puntos (0)

4° Novak Djokovic (Serbia) – 4.720 puntos (0)

5° Lorenzo Musetti (Italia) – 4.265 puntos (0)

6° Alex de Miñaur (Australia) – 4.095 puntos (0)

7° Felix Auger-Aliassime (Canadá) – 4.000 puntos (0)

8° Ben Shelton (Estados Unidos) – 3.900 puntos (+1)

9° Taylor Fritz (Estados Unidos) – 3.870 puntos (-1)

10° Daniil Medvedev (Rusia) – 3.610 puntos (0)

POSICIONES DE LOS CHILENOS

39° Alejandro Tabilo: 1.118 puntos (0)

109° Cristian Garin: 599 puntos (-9)

123° Tomás Barrios: 508 puntos (-8)

156° Nicolás Jarry: 391 puntos (-2)

304° Matías Soto: 167 puntos (-10)

689° Daniel Núñez: 48 puntos (-15)

724° Benjamín Torrealba: 42 puntos (+27)

772° Nicolás Villalón: 37 puntos (-1)

981° Bastián Malla: 18 puntos (+175)

989° Diego Fernández: 18 puntos (-4)

PURANOTICIA