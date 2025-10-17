Rangers vence en guerra de goles a D. Recoleta y se consolida en zona de liguilla por el Ascenso

Un encuentro cargado de acción fue el que protagonizaron Deportes Recoleta y Rangers en el estadio Municipal Leonel Sánchez, el cual terminó en triunfo talquino por 3-2 en el marco de la fecha 28 de la Liga de Ascenso.

El duelo arrancó de manera inmejorable para la visita, que se puso en ventaja gracias a un autogol de Daniel Viveros. Sin embargo, el dueño de casa no se quedó de brazos cruzados y emparejó el pleito a través de Daniel Viveros.

Sebastián Leyton volvió a adelantar a los piducanos (61'), David Salazar (65') igualó para los albiazules y cuando el partido entraba en su recta final, Gonzalo Reyes (76') decretó el 3-2 definitivo en favor del cuadro forastero.

De esta manera, los maulinos cosecharon su segundo triunfo consecutivo y escalaron hasta el sexto lugar, consolidándose en zona de liguilla de promoción con 40 puntos. El elenco "textilero", en cambio, se estancó en el décimo puesto con 34 unidades.

Por la penúltima fecha del torneo, Deportes Recoleta enfrentará a Curicó Unido a partir de las 12:30 horas del sábado 25. Rangers, en tanto, se verá las caras con Deportes Concepción desde las 17:30 horas del domingo 26.

(Imagen: @Rangersdetalca_)

