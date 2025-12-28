Rangers sorprende y escolta a los tres grandes en asistencia a los estadios

Transfermarkt, reconocido portal especializado en el mercado de pases, elaboró un ranking con el promedio de asistencia a los estadios durante la temporada 2025 en distintas ligas del mundo, incluyendo el fútbol chileno. El informe dejó cifras esperables en los primeros puestos, pero también una sorpresa que llamó la atención entre los seguidores del balompié nacional.

En lo más alto del listado aparece Universidad de Chile, que lideró con un promedio de 35.765 espectadores por partido. Le siguen Colo Colo, con 28.745 asistentes, y Universidad Católica, que pese a la tardía inauguración del Claro Arena, alcanzó una media de 17.540 hinchas por encuentro, consolidándose entre los clubes con mayor arrastre de público.

La gran novedad del ranking se produjo en el cuarto lugar, ocupado por Rangers de Talca, con un promedio de 8.500 espectadores. El cuadro rojinegro, que disputó la Liga de Ascenso y alcanzó los cuartos de final del torneo, superó por un estrecho margen a Coquimbo Unido, campeón de la Liga de Primera, que registró una media de 8.361 asistentes.

El top ten lo completan Deportes Concepción (8.004), O’Higgins (7.737), Deportes Iquique (6.786), Santiago Wanderers (6.382) y Deportes Temuco (5.887), reflejando una alta fidelidad de hinchas en regiones y una distribución más diversa del público en el fútbol chileno.

En el otro extremo del ranking aparece Deportes Recoleta como el club con menor asistencia promedio, con apenas 395 espectadores por partido. Más arriba se ubican Santiago Morning (428) y Cobresal (663), cerrando una estadística que evidencia las marcadas diferencias de convocatoria entre los distintos equipos y categorías del fútbol nacional.

PURANOTICIA