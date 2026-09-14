Rangers pierde de local ante Iquique y se estanca en el fondo de la Liga de Ascenso

El lleno total del estadio Fiscal de Talca no fue suficiente motivación para Rangers, elenco que cortó su racha de triunfos con una derrota por 1-2 ante Deportes Iquique, estancándose en su lucha por salir del fondo de la tabla en la Liga de Ascenso.

Previo al inicio del cotejo, los "piducanos" conocieron que su principal contrincante por la permanencia, Deportes Santa Cruz, apenas empató con Deportes Recoleta y amplió por muy poco su diferencia en la tabla.

Sin embargo, los pupilos de Ivo Basay recibieron un baldazo de agua fría en el minuto trece, cuando Dilan Rojas aprovechó un rebote en el área para abrir la cuenta en favor de los iquiqueños con un disparo rasante.

Los locales reaccionaron en el segundo tiempo y emparejaron las cifras por medio de Ignacio Mesías (73'), pero los "dragones celestes" no tardaron en responder y sellaron la victoria a través de Agustín Venezia (82').

De esta manera, los maulinos cortaron una seguidilla de cuatro triunfos al hilo, estancándose en la última ubicación con 18 puntos, manteniéndose a cuatro de la permanencia. Por su parte, el conjunto nortino escaló hasta el duodécimo lugar con 28 unidades.

Cuando se retome el certamen a inicios de octubre, Rangers visitará a Deportes Antofagasta desde las 12:30 horas de este domingo 4 de octubre, mientras que Deportes Iquique se verá las caras con Unión San Felipe ese mismo día a las 15:00 horas.

(Imagen: @Rangersdetalca_)

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