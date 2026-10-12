Rangers golea 4-0 a San Felipe y se aferra a la opción de evitar el descenso

Rangers de Talca goleó como local a Unión San Felipe y quedó a solo un punto de los equipos que lo anteceden en la tabla de ubicaciones, por lo que se aferra a la posibilidad de mantener la categoría.

Los piducanos sabían que con sus 18 unidades, cuatro menos que sus escoltas, llegaban a este partido con los aconcagüinos con la obligación de ganar, dado que una derrota los dejaría prácticamente sentenciados al descenso.

El equipo de Ivo Basay desde el inicio presionó alto al "Uní-Uní" y forzó un penal antes de los diez minutos, cuando Byron Guajardo impactó a Junior Arias, y con VAR de por medio, el juez Franco Jiménez marcó la máxima sentencia.

Alejandro Márquez, a los 13' con un potente tiro a la parte superior derecha al arco de Leandro Cañete, abrió la cuenta.

El cuadro local no se detuvo, siguió atacando y encontró un nuevo gol a los 35' cuando Arias pivoteó y nuevamente Márquez, ahora con un tiro rasante, infló las redes y comenzó a solidificar la victoria.

A los 39' Arias volvió a ser protagonista cuando su remate dio en la defensa, rebotó e Ignacio Ibáñez le cedió a su tocayo Mesías, que convirtió el 3-0.

Ignacio Mesías, un par de minutos después, aprovechó un desborde por la izquierda y con un toque sutil le cambió el palo al golero de San Felipe. 4-0 y las gradas del Fiscal de Talca, con sus 12308 espectadores, vivían en éxtasis un triunfo que les abría la oportunidad de mantenerse en la categoría.

Los aconcagüinos durante la segunda etapa buscaron el descuento, pero ya sea por estar fuera de juego o falta de precisión en los pases, no pudieron inquietar a Fabián Cerda.

La expulsión de Agustín Mora a los 69' le dio superioridad numérica a San Felipe, pero no supo ni pudo capitalizarla. La derrota ya estaba timbrada y Rangers con esta goleada quedó con 21 puntos, a uno del "Uní-Uní" y Deportes Santa Cruz, con quienes jugarán en la última fecha, por lo que la salvación del descenso ahora depende de ellos mismos, algo impensado semanas atrás cuando eran los colistas a mucha distancia de sus rivales.

PURANOTICIA