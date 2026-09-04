Rangers derrota a Temuco, suma su tercera victoria consecutiva y se ilusiona con la permanencia en el Ascenso

Rangers dio un paso importantísimo en su camino hacia la permanencia en la Liga de Ascenso, tras derrotar por la cuenta mínima a Deportes Temuco en el estadio Fiscal de Talca.

Los pupilos de Ivo Basay, que venían de dos victorias consecutivas -las primeras que obtuvo en el torneo- consiguió el único tanto de la jornada con un potente cabezazo de Lautaro Rigazzi (15').

Además, el duelo estuvo marcado por el récord impuesto por el portero rojinegro Cristián Campestrini, quien con 46 años y 80 días se transformó en el futbolista más longevo en disputar un partido oficial en Chile, superando el registro de Raúl Coloma (46 años y 75 días) que databa de 1974.

Gracias a este triunfo, el conjunto "piducano" llegó a quince puntos y quedó a dos de Deportes Santa Cruz, último equipo que estaría manteniendo la categoría. El elenco albiverde, en cambio, se mantuvo undécimo con 28 unidades.

Este martes a las 18:00 horas, Rangers tratará de seguir con los festejos cuando visite a Deportes Puerto Montt. Ese mismo día pero a contar de las 20:30, Deportes Temuco recibirá al puntero del certamen, Santiago Wanderers.

(Imagen: @Rangersdetalca_)

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