Rangers derrota a D. Puerto Montt a domicilio y alcanza a D. Santa Cruz en la lucha por no descender

Los pupilos de Ivo Basay dieron un paso gigante hacia la permanencia, sumando su cuarto triunfo consecutivo en la Primera B.
En el estadio Bicentenario de Chinquihue, Rangers dio un paso clave hacia la permanencia en la Liga de Ascenso tras derrotar por 2-1 a Deportes Puerto Montt, alcanzando en puntaje a su más cercano perseguidor en la lucha por la salvación.
El cuadro "piducano" aceleró a fondo desde el primer minuto y a los 17' ya se encontraba arriba en el marcador, gracias a un zurdazo cruzado de Damián González dentro del área.
Sin embargo, el dueño de casa reaccionó en el complemento y emparejó las cifras con un penal convertido por Richard Paredes (66'), quien superó al portero con un tiro raso hacia su izquierda.
Parecía que se le vendría la noche a la visita con la expulsión Lautaro Rigazzi (70'). No obstante, los talquinos no bajaron los brazos y recuperaron la ventaja con un cabezazo de Ignacio Mesías (79').
De esta manera, los pupilos de Ivo Basay dieron un paso gigante hacia la permanencia, sumando su cuarto triunfo consecutivo e igualando los 18 puntos de Deportes Santa Cruz, penúltimo de la tabla y que estaría salvándose únicamente por goles a favor. El conjunto albiverde, en cambio, se estancó en el octavo puesto con 34 unidades.
Deportes Puerto Montt volverá a la acción este domingo para visitar a Magallanes a contar de las 12:30 horas. Rangers, en tanto, recibirá a Deportes Iquique desde las 20:30 del lunes.
(Imagen: @Rangersdetalca_)
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