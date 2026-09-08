Rangers derrota a D. Puerto Montt a domicilio y alcanza a D. Santa Cruz en la lucha por no descender

En el estadio Bicentenario de Chinquihue, Rangers dio un paso clave hacia la permanencia en la Liga de Ascenso tras derrotar por 2-1 a Deportes Puerto Montt, alcanzando en puntaje a su más cercano perseguidor en la lucha por la salvación.

El cuadro "piducano" aceleró a fondo desde el primer minuto y a los 17' ya se encontraba arriba en el marcador, gracias a un zurdazo cruzado de Damián González dentro del área.

Sin embargo, el dueño de casa reaccionó en el complemento y emparejó las cifras con un penal convertido por Richard Paredes (66'), quien superó al portero con un tiro raso hacia su izquierda.

Parecía que se le vendría la noche a la visita con la expulsión Lautaro Rigazzi (70'). No obstante, los talquinos no bajaron los brazos y recuperaron la ventaja con un cabezazo de Ignacio Mesías (79').

De esta manera, los pupilos de Ivo Basay dieron un paso gigante hacia la permanencia, sumando su cuarto triunfo consecutivo e igualando los 18 puntos de Deportes Santa Cruz, penúltimo de la tabla y que estaría salvándose únicamente por goles a favor. El conjunto albiverde, en cambio, se estancó en el octavo puesto con 34 unidades.

Deportes Puerto Montt volverá a la acción este domingo para visitar a Magallanes a contar de las 12:30 horas. Rangers, en tanto, recibirá a Deportes Iquique desde las 20:30 del lunes.

(Imagen: @Rangersdetalca_)

PURANOTICIA