Ramírez y la "final" que disputarán U. Española y Everton para evitar el descenso: "Habrá mucho en juego"

El entrenador de Unión Española, Miguel Ramírez, adelantó lo que será la "final" que disputarán este domingo ante Everton en el estadio Sausalito, por la fecha 26 de la Liga de Primera.

El partido puede ser clave para ambos equipos que están peleando por no descender a Primera B.

Los viñamarinos se ubican en el antepenúltimo puesto con 22 puntos, mientras que los “hispanos” marchan en el penúltimo lugar con 20 unidades.

Al respecto, el director técnico manifestó que "hay que tener tranquilidad, porque el partido en sí va a entregar una presión para los dos equipos. Habrá mucho en juego. Quien tenga la tranquilidad, la mesura y el orden para jugar, sin duda se va a quedar con los tres puntos”.

Complementó que “en la tabla de posiciones seguimos abajo, pero nos hemos acercado a los rivales que están arriba nuestro. Depende de nosotros el poder salir de esta difícil situación”.

Sobre el rival, "Cheíto" comentó que "Everton también viene de un periodo complicado. Tuvieron un cambio de entrenador y me imagino que Javier Torrente va a querer implementar su metodología, su forma de trabajar, para encarar este difícil desafío”.

Finalmente, sostuvo que “vamos a enfrentar a un rival que juega bien, que tiene jugadores desequilibrantes, con buen juego aéreo. Vamos a ver con qué Everton nos encontraremos, porque Torrente le va a meter mano al funcionamiento del equipo para hacernos la noche difícil”.

PURANOTICIA