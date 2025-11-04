Ramírez quiere solo público de U. Española para el partido ante Colo-Colo: "Necesitamos el apoyo de la gente"

El director técnico de Unión Española, Miguel Ramírez, anticipó este martes lo que será el encuentro del sábado ante Colo-Colo y no escondió su deseo de que solo haya hinchada hispana en el estadio Santa Laura, entendiendo al necesidad de su equipo de sumar de a tres para salir de la zona descenso.

En conferencia de prensa, el estratego recordó que "nosotros fuimos a jugar contra Católica y jugamos con el público de local, no nos permitieron llevar público. Si jugamos con público local es extraordinario, necesitamos el apoyo de la gente, nos han acompañado en todo momento y cumplen un papel fundamental para el ánimo del jugador, para la energía que se pueda generar en el estadio. Espero que sea así".

Con respecto a las posibilidades de mantener la categoría a falta de cuatro fechas para el término del torneo, "Cheíto" subrayó que "depende mucho de nosotros. Ha dependido de nosotros. El fútbol nos ha dado varias posibilidades de salir del fondo y nosotros no las hemos aprovechado. Nos queda un partido con Limache que tiene partidos difíciles y Everton también".

En la misma línea, el entrenador reconoció que "el tema mental, sicológico, juega un papel fundamental de ahora en adelante. Uno, porque depende de nosotros salir del fondo, asegurar nuestros partidos, y pase lo que pase en los partidos si nuestra fortaleza mental está al tope, sin duda que si perdemos la pelota o nos hacen un gol, debemos tener la capacidad de reaccionar y la tranquilidad de manejar los partidos".

Cabe recordar que mientras Unión Española es penúltima con 21 puntos, uno por debajo de la salvación, Colo-Colo marcha en el octavo lugar con 38 unidades y pelea por capturar un cupo para la próxima Copa Sudamericana.

