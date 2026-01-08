Rally Dakar: José Ignacio Cornejo remata segundo en la quinta etapa y acecha el podio en las motos

Este jueves se completó la maratón del Rally Dakar, certamen que en su quinta etapa vio en motos brillar a un José Ignacio Cornejo que remató en el segundo puesto de la prueba de 356 kilómetros de especial entre el campamento base y Hail.

El chileno, quien venía de ser sexto en el recorrido del miércoles, estuvo durante largos periodos luchando palmo a palmo con el argentino Luciano Benavides, quien relegó a "Nacho" al subliderato con un tiempo de cuatro horas, nueve minutos y siete segundos (+03'51'').

De esta manera, el criollo escaló hasta el quinto lugar de la tabla general a 18'38'' del puntero australiano Daniel Sanders, quien es seguido de cerca por el español Tosha Schareina (+01'59'') y el estadounidense Ricky Brabec (+02'02'').

En cuanto a los otros nacionales en competencia, Ruy Barbosa Jr fue 16° con un crono de 4h30'54'' (+25'38''), ubicándose 15° en la clasificación (+2h19'06'').

Tomás de Gavardo, en cambio, cruzó la línea de meta en la trigésima posición (+47'04'') y subió al 28° escalón de la general (+4h28'05'').

El día viernes se llevará a cabo la sexta etapa, con un trazado de 331 kilómetros cronometrados entre Hail y Riyad.

Clasificación de la etapa

1) Luciano Benavides 04:05:16

2) José Ignacio Cornejo +03'51''

3) Daniel Sanders +05'50''

16) Ruy Barbosa +25'38''

31) Tomás de Gavardo +47'04''

Clasificación general

1) Daniel Sanders (KTM) 20:58:10

2) Tosha Schareina (Honda) +01'59''

3) Ricky Brabec (Honda) (+02'02'')

4) Luciano Benavides (KTM) +05'55''

5) José Ignacio Cornejo (Hero) +18'38''

6) Skyler Howes (Honda) + 29'17''

7) Adrien Van Beveren (Honda) +52'31''

8) Bradley Cox +1h01'31''

9) Preston Campbell (Honda) +1h16'03''

10) Ross Branch (Hero) +1h23'53''

