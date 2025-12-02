Racing despidió a Gabriel Arias con emotivo homenaje: "Capitán de una era"

Se acabó la etapa de Gabriel Arias en Racing. El portero chileno-argentino vivió el lunes su último partido como jugador de cuadro de Avellaneda en el estadio el "Cilindro", en el triunfo por 4-2 por penales ante Tigre (empate sin goles en el tiempo reglamentario) por los cuartos de final del Torneo de Clausura Argentino.

En la previa al cotejo se había confirmado que el golero no renovará su contrato y que dejará el club como jugador libre en enero de 2026.

Por eso, tras ser convocado por el técnico Gustavo Costas y, pese a ser suplente, recibió un emotivo homenaje antes del encuentro.

Acompañado de su familia, el ex seleccionado nacional recibió una placa dorada con el escudo de la Academia al centro, mientras en la pantalla gigante del estadio se proyectaba una imagen suya con la frase: "Capitán de una era. Gracias para siempre".

En tanto, cuando sus compañeros fueron a posar para la tradicional foto del once titular, invitaron a todo el plantel y cuerpo técnico y dejaron a Arias en el centro y luciendo la jineta de capitán por última vez.

Consignar que el portero es el futbolista con más títulos en la historia de Racing de Avellaneda, con seis trofeos (igualado con Iván Pillud), además de tener el récord de imbatibilidad más largo del club, con 589 minutos sin recibir un gol.

