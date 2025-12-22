La U anunció acuerdo para la salida de Álvarez y confirmó que irán por Meneghini para reemplazarlo

Un día clave vivió este lunes Universidad de Chile, elenco que en una reunión del directorio de Azul Azul no solo logró destrabar la salida de su entrenador, Gustavo Álvarez sino que además, dio el visto bueno para la llegada de sucesor.

El gerente deportivo del club, Manuel Mayo, sostuvo que "se llegó a un acuerdo mutuo de ambas partes para no seguir trabajando para el 2026. Fue un acuerdo de palabra y ahora falta firmar los papeles para anunciarlo de manera oficial".

"Lamento la situación, pero no me voy a referir a detalles del acuerdo que tenemos", añadió.

Asimismo, entregó información sobre el argentino: "Después se presentó una lista de 12 candidatos, de los cuales se presentó una terna y se decidió buscar a Francisco Meneghini, con quien nos contactaremos en los próximos días".

Con respecto a los otros candidatos en carpeta, según consigna La Tercera, la opción del portugués Renato Paiva no avanzó debido a su alto costo para el presupuesto del conjunto universitario.

El plan C era el uruguayo Marcelo Méndez y aunque atrajo al gerente deportivo Manuel Mayo con su propuesta ofensiva, su mala campaña reciente en Gimnasia y Esgrima de La Plata (2024-2025) y su desconocimiento del medio local hicieron que el directivo se decantara por "Paqui".

