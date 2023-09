Quinteros criticó al árbitro del partido ante D. Copiapó: "Favorece a los equipos que se vienen a tirar"

Colo-Colo sufrió un duro traspié en su lucha por el bicampeonato, luego de empatar a uno con Deportes Copiapó en el estadio Monumental, resultado que dejó al cuadro albo a 10 puntos del líder del Campeonato Nacional, Cobresal.

Una vez concluido el compromiso, el técnico Gustavo Quinteros conversó con TNT Sports, lamentando la contundencia del rival frente a la poca claridad que tuvieron sus dirigidos en faceta ofensiva.

"Nos llegaron una vez y nos hicieron un gol, después no encontramos la posibilidad para definir, tuvo Damián (Pizarro) al último ahí para hacer el gol, pero no pudimos", indicó el estratego, quien no pudo ocultar su molestia por el cometido del árbitro Juan Sepúlveda.

En ese sentido, el argentino-boliviano aseguró que el colegiado "favorece a los equipos que se vienen a tirar, a hacer tiempo, no les saca amarillas, corta la jugada, adiciona poco, pero bueno, a nosotros nos faltó claridad para ganar el partido".

Sobre esto último, Quinteros reconoció que "erramos los goles, pero tuvimos en el primer tiempo dos o tres, y en el segundo también tuvimos un par, pero no lo pudimos concretar".

Por último, se mostró optimista respecto a las chances del "cacique" de alcanzar al puntero, argumentando que "Cobresal puede perder puntos, pero la idea es mejorar y tratar de ganar los partidos que vienen".

