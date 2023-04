Quinteros calificó de "enfermiza" la relación entre Thompson y su expareja: "La culpabilidad es de ambos"

Justo cuando Colo-Colo se alista para recibir a Monagas de Venezuela, por su segundo partido de la fase grupal de Copa Libertadores, el "cacique" se vio remecido por una nueva denuncia contra Jordhy Thompson por violencia de género.

Es que el juvenil de los "albos", quien había regresado a la citación en el club, fue acusado por su ex pareja de agresión tras los hechos de marzo pasado.

Por eso, fue inevitable que el técnico del conjunto de Macul, Gustavo Quinteros, tuviera que referirse al tema en la conferencia de prensa previa al duelo ante los llaneros.

"Ahora en la mañana me causó sorpresa todo lo de Jordhy y un nuevo posible encuentro con la persona que tuvo problemas. Me sorprende, porque él no tenía ningún permiso para estar con esta persona y me extraña que esa persona también se haya reunido con ella. Ahí es una relación enfermiza y la culpabilidad es de ambos, porque ninguno de los dos debería estar juntos", expresó el DT.

"Nosotros intentamos ayudar a Jordhy, pero la otra persona también debe tener ayuda para que no estén juntos. Si esto es así, me extraña que hayan estado juntos él la agredió. Ahí hay un tema que ellos deben mejorar", añadió.

Además, el adiestrador aclaró: "Cualquier jugador que tenga alguna adicciones, problemas personales o familiares, nosotros vamos a hacer todo lo posible para ayudar y que sea una mejor persona. La justicia ahora determinará los pasos a seguir. Hoy nosotros como grupo de trabajo queremos lo mejor que estas personas puedan cambiar. De nuestra parte vamos a seguir intentado que Jordhy Thompson puedan cambiar y ser una mejor persona. Ojalá que del otro lado se pueda hacer lo mismo para que no se produzcan más encuentros".

Sobre el manejo del club con el jugador, sostuvo: "Me sorprende mucho, porque hemos hablando mucho con Jordhy y hoy estamos otra vez sin la posibilidad de poder contar con un deportista en su ámbito profesional porque cometió un delito. Espero que no sea así. Tengo la esperanza que no haya otro acto de violencia y que se aclare pronto. El fútbol no es una diversión, es un trabajo y los profesionales recomendaron que siga haciéndolo".

"Tiene que haber una investigación. El club tomó la determinación de separar al jugador mientras dura la investigación. Yo no puedo creer que dos personas en una relación de maltrato se puedan volver a juntar. Hay un problema de ambos si es así. Esto es grave", concluyó Quinteros.

