El adiós a un ídolo: Quillota despide este sábado a Víctor "Pititore" Cabrera

Luego del inesperado y doloroso fallecimiento del exatacante Víctor "Pititore" Cabrera a la edad de 68 años, el Servicio Médico Legal efectuó la entrega de sus restos mortales durante la jornada del pasado viernes.

Sin dilación, el cuerpo del goleador histórico de San Luis fue trasladado hasta el Estadio Lucio Fariña para su velatorio. Las ceremonias se han desarrollado en la sala Seminario, emplazada en el sector de la Tribuna Pinto Víctor Cabrera del mencionado recinto deportivo.

En este mismo escenario, se llevará a cabo este sábado el adiós definitivo por parte de la hinchada. El programa oficial contempla la realización de un responso en memoria del exfutbolista, el cual está fijado para dar inicio a las 12:30 horas.

Tras la finalización del acto religioso, se procederá con el traslado del féretro para efectuar el sepelio a partir de las 14:00 horas. El descanso eterno del ídolo local tendrá lugar en el Cementerio Parque Boco, ubicado en la comuna de Quillota.

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