Quiebre entre Coca Cola y la Selección Chilena: Harold Mayne-Nicholls dice que "es difícil de entender"

Harold Mayne-Nicholls, expresidente de la ANFP, se refirió a la polémica salida de la reconocida marca de bebestibles de la lista de sponsors oficiales de la selección chilena tras 61 años de auspicio ininterrumpido.

En diálogo con Las Últimas Noticias, el directivo manifestó: "Me sorprendió porque era una alianza indestructible. Segundo, que Coca Cola haya decidido no seguir con la selección, y tercer lamento muchísimo porque refleja alguna situación que no debe ser del gusto de la empresa que apoyó a la Roja de manera irrestricta".

"Me tocó negociar muchas veces con Coca Cola y siempre decían que, pasara lo que pasara, iban a estar siempre con la selección. Se acabó y eso es muy doloroso", analizó el otrora vicepresidente de Colo Colo.

El actual dirigente de Trasandino de los Andes recalcó que "Coca Cola se sentía identificado con el color rojo, igual que la selección. Era una alianza y tenía un beneficio que siempre les gustó. Siempre las negociaciones las hice yo o la ANFP, ahora se terceriza esos beneficios y eso no es respetar la lógica de las alianzas".

"Siento que hay un quiebre extraño y difícil de entender, al menos para mí, que estuve metido. Coca Cola y la selección parecía ser para siempre. Es como imaginarse a Adidas sin la selección alemana", concluyó Mayne-Nicholls.

PURANOTICIA