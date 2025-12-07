Querétaro oficializa a Esteban González como su nuevo director técnico

El Querétaro FC hizo oficial este sábado la llegada del entrenador chileno Esteban González como nuevo director técnico del club, confirmando así el esperado salto internacional del estratega que condujo a Coquimbo Unido a su primer título en la Primera División.

Poco después del último partido de los “Piratas” ante Unión Española, la institución mexicana anunció el fichaje a través de sus redes sociales. “¡El Campeón del futbol chileno ya es Gallo! El juego comienza de nuevo y tendrá un master player para el Azul y Negro”, publicó el elenco de la Liga MX, acompañando el mensaje con un montaje inspirado en videojuegos. “¡Bienvenido a la Dirección Técnica, Esteban González!”, añadió el club.

González arriba a México tras un año y medio memorable al mando de Coquimbo, donde levantó la Liga de Primera con una campaña sobresaliente: 75 puntos en 30 fechas, producto de 23 triunfos, seis empates y una sola derrota. Bajo su conducción, el equipo alcanzó además 16 victorias consecutivas, igualando el récord histórico del fútbol chileno, compartido con Universidad de Chile.

Con su presentación ya confirmada, el técnico chileno inicia una nueva etapa en su carrera, esta vez en el competitivo escenario del fútbol mexicano, donde buscará replicar la solidez, intensidad y resultados que marcaron su exitoso paso por el cuadro aurinegro.

