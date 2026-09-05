Puerto Montt vence 2-0 a Curicó Unido y corta mala racha en el Ascenso

Deportes Puerto Montt se hizo fuerte como dueño de casa en el estadio Bicentenario de Chinquihue y derrotó por un cómodo 2-0 a Curicó Unido, cortando una racha de cinco partidos sin ganar en la Liga de Ascenso.

La visita quedó con un hombre menos por la expulsión de Javier Retamales (67'), situación que fue aprovechada rápidamente por el dueño de casa, que abrió la cuenta gracias a Sebastián Pérez (69').

Cuando se disputaban los descuentos y los maulinos intentaban emparejar las cifras, Jason Flores apareció con un remate rasante al poste izquierdo del cancerbero y sentenció la victoria de los delfines (90+6').

De esta forma, los Hijos del Temporal se situaron en el séptimo lugar de la tabla con 34 puntos. Los torteros, en tanto, se mantuvieron 13° con 21 unidades, seis más que el colista Rangers.

El martes a las 18:00 horas, Deportes Puerto Montt recibirá precisamente a Rangers, mientras que Curicó Unido chocará con Unión Española ese mismo día a las 20:30.

PURANOTICIA