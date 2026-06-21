Puerto Montt sorprende al campeón Huachipato y Antofagasta golea en Copa Chile

El actual campeón de la Copa Chile, Huachipato, se estrenó este domingo en este torneo actuando como local frente a Deportes Puerto Montt, en un lance válido por el grupo H del campeonato que da pasajes a la disputa del cuarto cupo para la Copa Libertadores de América.

Los dirigidos de Jaime García dominaron gran parte del compromiso, pero no tuvieron la claridad ni la precisión para derrotar al portero Luis Ureta.

Los Delfines apostaron por el contragolpe, el que les dio resultado en el segundo tiempo, cuando el reloj indicaba los 81' del tiempo global del partido. Richard Paredes habilitó a Reiner Castro, que no tuvo problemas en superar la resistencia de Christian Bravo.

La gran actuación de Paredes no se detuvo allí En el cuarto minuto de adición sacó un potente derechazo desde fuera del área que se anidó en el ángulo superior izquierdo de la portería de Huachipato, con lo que decretó el 2-0 final.

En el estadio Municipal de Mejillones, en tanto, el equipo Deportes Antofagasta comenzó perdiendo frente a Deportes La Serena, que abrió la cuenta con la anotación de Joaquín Gutiérrez a los 7', pero Brayan Hurtado dos minutos después puso la igualdad.

Josepablo Monreal, a los 20', dejó al CDA arriba en el marcador, y Hurtado nuevamente, en el cierre del primer tiempo, convirtió el 3-1.

Aunque Bastián Sandoval descontó a los 54', Hurtado materializó su tripleta a los 76' para decretar el 4-2 definitivo y convertirse de momento en el goleador de la Copa Chile con cinco anotaciones, en el inicio de la Copa Chile en la jornada dominical, que tuvo nuevamente a los equipos del Ascenso como protagonistas y al campeón que sufrió un traspié en su estreno.

PURANOTICIA