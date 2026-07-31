Audax Italiano vence a U. de Concepción y se aleja de la zona de descenso en la Liga de Primera

En el inicio de la fecha 17 de la Liga de Primera, Audax Italiano aguantó con 10 futbolistas por más de una hora y derrotó por la cuenta mínima a Universidad de Concepción en el estadio Ester Roa Rebolledo, consiguiendo un triunfo valiosísimo en su afán por despegarse de la zona de descenso.

El cuadro forero, cuyo duelo de la fecha pasada ante Coquimbo Unido se suspendió por el sistema frontal que afectó a gran parte del país, buscaba sumar de a tres ante un visitante que venía de caer ante Universidad de Chile, complicándose con la parte baja de la tabla.

No obstante, fue el elenco de colonia el que tomó las riendas del compromiso en el arranque y a los trece minutos ya se encontraba en ganancia. Paolo Guajardo ingresó al área por el sector derecho y envió un centro rasante que conectó Giovani Chiaverano prácticamente en la boca del arco para abrir la cuenta.

Los pupilos de Patricio Graff no pudieron sostener el control del cotejo, permitieron que la UDEC se aproximara en un par de oportunidades (26' y 28') y en el 33' se quedó con un hombre menos, luego de que el VAR corrigiera un cobro del árbitro Matías Assadi, quien expulsó a Daniel Piña tras un plancha a Jeison Fuentealba.

A pesar de estar en una clara superioridad numérica sobre el terreno de juego, los universitarios exhibieron dificultades para hilvanar acciones de peligro y casi no le dieron trabajo al portero Tomás Ahumada, quien estuvo bien custodiado por un combinado audino abocado mayormente a sostener el resultado.

El reloj avanzó y aunque la escuadra penquista mantuvo la presión en campo contrario, fue incapaz de poner en aprietos a los itálicos, que durante el complemento tuvieron como principal novedad el estreno de Damián Pizarro, exdelantero de Colo-Colo que fue cedido por Udinese. Sin embargo, no pudo brillar en ofensiva.

Cuando se disputaban los descuentos, Facundo Mater (90+3') convirtió el empate para los locales, pero desde la cabina le advirtieron al colegiado de la participación de un jugador sureño que estaba adelantado, situación que llevó al réferi a anular la conquista, causando malestar en las huestes estudiantiles.

De esta forma, los itálicos cortaron una racha de tres cotejos sin ganar en el torneo e igualaron los 19 puntos del "Campanil", pero por su mejor diferencia de gol treparon al undécimo lugar, dejando a su rival en la 13a posición. Ambos quedaron a cinco unidades de la zona de descenso.

El próximo domingo a las 12:30 horas, Universidad de Concepción enfrentará a Deportes Concepción en uno de los clásicos del Biobío. Audax Italiano, en tanto, se verá las caras con Ñublense desde las 20:00 horas del lunes 10 de agosto.

FICHA DEL PARTIDO

Universidad de Concepción

José Sanhueza, Jorge Espejo (Miguel Barbieri, 61'), Benjamín Sáez (Antonio Díaz, 84'), Bastián Ubal, Yerco Oyanedel; Facundo Mater, Bryan Ogaz (Diego Sabando, 81'), Cristhofer Mesías (Luis Rojas, 61'); Jeison Fuentealba, Cecilio Waterman, Iam González (Harol Salgado, 81'). (DT: Ricardo Viveros)

Audax Italiano

Tomás Ahumada; Raimundo Rebolledo, Enzo Ferrario, Daniel Piña, Óliver Rojas; Federico Mateos (Mario Sandoval, 66'), Bryan Soto (Marcelo Ortiz, 45'), César Pinares; Paolo Guajardo (Damián Pizarro, 66'), Franco Troyansky (Diego Monreal, 86'), Giovani Chiaverano. (DT: Patricio Graff)

Expulsados: Daniel Piña (AUD, 33')

Árbitro: Matías Assadi

Estadio: Ester Roa Rebolledo, Concepción

PURANOTICIA