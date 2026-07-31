Agente de Vozinha desmiente otras ofertas y confirma viaje a Chile para concretar su fichaje en Colo-Colo

Continúa la teleserie entre Vozinha y Colo-Colo, luego de que el futbolista de Cabo Verde volviera a retrasar su viaje al país, sembrando incertidumbre sobre su fichaje en el conjunto popular.

De hecho, este viernes circuló el rumor de que el africano estaba meditando rechazar la propuesta del "Cacique", decantándose por un club marroquí al cual llegaría el entrenador que tuvo su selección en la Copa del Mundo.

No obstante, el representante del golero de 40 años, Bernardo Vasconcelos, decidió romper el hermetismo y en conversación con TeleSUR, aclaró el panorama del guardameta.

En primer lugar, el agente aseguró que el cancerbero retrasó su vuelo para resolver cuestiones de índole personal, descartando inconvenientes con el visado y subrayó que "tan pronto como se resuelva el problemas, viajaremos".

El empresario, además, calificó las informaciones de posibles nuevos destino como "especulaciones infundadas". De todas maneras, evitó dar una fecha exacta de cuándo podría firmar el cuidavallas su contrato con el cuadro albo.

Para cerrar, Vasconcelos señaló que Vozinha viajaría directamente a Chile y no participaría de una actividad programada para inicios de agosto en Río de Janeiro, pese a aparecer en el material promocional.

(Imagen: @433)

PURANOTICIA