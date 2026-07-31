Alejandro Tabilo remonta ante el número 8 del mundo y avanza a semifinales en Washington

Alejandro Tabilo (30° del ranking mundial) dio una muestra de mucho temple y carácter para derrotar al estadounidense Ben Shelton, número ocho del orbe, clasificando con justicia a las semifinales del ATP 500 de Washington.

Fueron casi dos horas y media de un encuentro reñido y donde el chileno se impuso por detalles ante el norteamericano, segundo sembrado de la competición, venciéndolo por parciales de 4-6, 7-5 y 6-4.

Ambos jugadores intercambiaron quiebres entre el tercer y cuarto juego del primer set, pero el oriundo de Atlanta logró desequilibrar el trámite del cotejo en el noveno game, propinándole a la primera raqueta criolla un rompimiento del cual no se pudo levantar, tomando la delantera con un 6-4.

En el segundo capítulo, "Ale" pudo sacarse de encima cuatro puntos de quiebre en el noveno juego y cuando parecía que se irían a tie break, le arrebató el servicio a su oponente en el duodécimo game, igualando la contienda con un 7-5.

Y en la tercera y última manga, ambos volvieron a repartir rupturas entre el quinto y sexto juego. Cuando el trámite hacía suponer que tendrían que definir todo en el desempate, "Jano" apareció con un quiebre en el décimo game para sentenciar con un 6-4 su sufrida remontada sobre Shelton.

Con esta victoria, Alejandro Tabilo trepó hasta el 26° puesto del ranking en vivo y se instaló en las semifinales del certamen, donde chocará ante el español Rafael Jodar (24°), duelo que quedó programado para este sábado en el último turno de la cancha principal, es decir, no antes de las 20:00 horas.

PURANOTICIA