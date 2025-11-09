Puerto Montt le ganó el clásico a Osorno y se coronó campeón de Segunda División

Deportes Puerto Montt al fin pudo desahogarse este sábado en el estadio El Chinquihue y con un triunfo por 2-0 sobre su archirrival Provincial Osorno, se proclamó campeón de la Segunda División Profesional.

El cuadro albiverde llegaba al clásico de la Región de Los Lagos sabiendo que el empate les bastaba para aumentar su ventaja sobre Deportes Linares y volverse inalcanzable para los albirrojos.

Pero los pupilos de Jaime Vera no se conformaron solo con eso y quisieron festejar a lo grande junto a su gente, venciendo cómodamente a los toros gracias a un doblete de su capitán Harold Antiñirre (12' y 42').

De esta manera, los delfines llegaron a 51 puntos y le sacaron nueve de distancia a Linares, que a falta de dos fechas para el término del torneo, se quedó sin opciones matemáticas de siquiera igualar el puntaje del Velero.

Así, los Hijos del Temporal sumaron su segunda corona en la tercera categoría del fútbol chileno y aseguraron su retorno a la Liga de Ascenso después de dos años de ausencia.

