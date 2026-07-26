Puerto Montt derrota 3-2 a Antofagasta y vuelve al triunfo en el Ascenso

Después de una seguidilla de cuatro partidos sin ganar, Deportes Puerto Montt se reencontró con los abrazos en la Liga de Ascenso tras derrotar por un ajustado 3-2 a Deportes Antofagasta en el estadio Bicentenario d Chinquihue.

Los nortinos abrieron la cuenta con un penal convertido por Josepablo Monreal (23'), mientras que el dueño de casa respondió con una pena máxima de Richard Paredes (37') y un par de minutos después, los pumas quedaron con un hombre menos por la expulsión de Vicente Aros.

Esto facilitó el trámite para el conjunto salmonero, que estructuró su victoria con un nuevo gol de Paredes (56') y otro de Salvador Negrete (85'). En los descuentos, los antofagastinos estrecharon las diferencias gracias a José Bandez (90+2').

De esta manera, los Hijos del Temporal enmendaron el rumbo en el torneo y se instalaron en el cuarto lugar con 26 puntos, seis menos que el líder Cobreloa. La escuadra albiazul, en cambio, se estancó en la séptima posición con 23 unidades.

Deportes Antofagasta buscará dar vuelta la página el próximo sábado cuando reciba a Unión San Felipe a partir de las 15:00. Exactamente un día después, Deportes Puerto Montt visitará a Deportes Recoleta.

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