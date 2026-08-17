DT del Midtjylland anticipa salida de Darío Osorio en este mercado de fichajes

Darío Osorio está cada vez más cerca de dejar el FC Midtjylland de Dinamarca para dar el gran salto de su carrera en el fútbol europeo.

El propio entrenador del conjunto escandinavo, Mike Tullberg, reconoció que el delantero chileno y Franculino, dos de las principales figuras del club, podrían dejar el equipo durante el actual mercado de fichajes.

"Lo que me dijeron el verano pasado fue que venderíamos jugadores por muchos millones de coronas. Nunca antes el FC Midtjylland había vendido tantos jugadores de primer nivel como este verano", comenzó diciendo el estratego.

"Estoy convencido de ello. Estoy bastante seguro de que los dos jugadores (Osorio y Franculino) no estarán disponibles para el FC Midtjylland cuando se cierre el mercado de fichajes", añadió el DT.

El escenario abre la puerta a un cambio de club para el atacante formado en Universidad de Chile, quien ha despertado el interés de importantes equipos del fútbol europeo.

El Midtjylland tiene tasado al oriundo de Hijuelas en cerca de 20 millones de euros, mientras que el principal equipo que tendría en carpeta al seleccionado chileno es el AC Milan de Italia.

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