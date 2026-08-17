Jarry quedó fuera: Massú entregó la nómina de Chile para recibir a España por la Copa Davis

Ya va tomando forma la serie de Copa Davis que disputarán Chile y España en septiembre en el Parque Estadio Nacional. Es que después de que el cuadro europeo oficializara su equipo para la confrontación, ahora fue el turno del elenco nacional.

El capitán Nicolás Massú entregó en esta jornada la lista, donde resalta la ausencia de Nicolás Jarry, la cual se esperaba, debido a su inactividad del último tiempo, pues no juega desde abril por una rebelde lesión.

La nómina es encabezada por Alejandro Tabilo (29° del ranking ATP), mientras que la completan Cristian Garin, quien no ve acción desde mayo, Tomás Barrios y Matías Soto.

Además, el quinto integrante del plantel será anunciado en la previa al sorteo.

Consignar que España anunció su listado con Rafael Jódar (11° ranking ATP), Daniel Mérida (40°), Martín Landaluce (67°), Jaume Munar (46°) y Pedro Martínez (148°).

No vendrá a nuestro país Carlos Alcaraz, actual dos del planeta y quien no juega desde abril tras una lesión en una de sus muñecas.

PURANOTICIA