Joaquín Tobio Burgos advierte a la UC: "Iremos con todo a llevarnos la victoria"

Tras el empate 1-1 en el partido de ida disputado en Argentina, Universidad Católica y Estudiantes de La Plata se enfrentarán este martes en el Claro Arena para definir al clasificado a los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Los cruzados llegan al decisivo encuentro con mayor descanso, luego de no disputar el pasado fin de semana su compromiso por el Campeonato Nacional. Estudiantes, en cambio, arriba con la confianza en alto tras golear 4-0 a Gimnasia y Esgrima en el clásico de La Plata.

Uno de los protagonistas de aquel contundente triunfo fue Joaquín Tobio Burgos, autor de uno de los goles y quien también había marcado ante la UC en el encuentro de ida. El atacante expresó su entusiasmo de cara al duelo internacional:

"Soñado. Vengo de un gol en la Copa, este es mi primer partido en un clásico. Que sea gol, asistencia y encima con una victoria 4-0, mejor no lo podría haber soñado. La lluvia le da el toque a esta emoción y alegría. Ahora iremos con todo a llevarnos la victoria en la Copa. Siempre soñé con ganar un clásico. Es orgásmico".

En tanto, el delantero Adolfo Gaich valoró la actuación del equipo y aseguró que el plantel ya está enfocado en el importante desafío ante los cruzados.

"La imagen que queda es el festejo con la gente. Estamos muy contentos por eso, ganar así un clásico no es fácil. Fuimos superiores y golpeamos en los momentos justos. El martes tenemos otra final y nos estamos preparando con todo".

Por su parte, Alexis Castro destacó la relevancia del triunfo ante Gimnasia y el lugar que ocupa en la historia del club.

"Hay muchas palabras. Diría que hermoso. No es poca cosa, creo que son partidos que marcan la historia del club. Feliz de formar parte de ese pedacito de historia".

PURANOTICIA