Puerto Montt cayó ante Curicó Unido y se quedó sin liderato en el Ascenso

Deportes Puerto Montt erró en su objetivo de recuperar la cima de la Liga de Ascenso tras perder por 2-1 en su visita a Curicó Unido en el estadio La Granja.

Cuando los equipos se aprestaba para ir al descanso, Leandro Benegas abrió la cuenta con un penal (45+3') y en el tramo inicial del complemento, Roberto Riveros aumentó las cifras para los maulinos (54').

Reiner Castro acortó distancias (60') pero el marcador no se movió, dejando a los Hijos del Temporal en el segundo puesto con 16 puntos, uno por debajo de San Marcos de Arica. Los torteros, en cambio, treparon hasta la décima posición con diez unidades.

Por su parte, Deportes Temuco se hizo fuerte como dueño de casa y derrotó por 2-1 a un Rangers que sigue sin saber de victorias en el certamen después de nueve fechas transcurridas.

Los locales tomaron la delantera por medio de Camilo Núñez (54'), mientras que los talquinos emparejaron la contienda a través de Sebastián Ribas (75'). Sin embargo, un autogol del propio Ribas (90+1') sentenció la suerte de los rojinegros.

Así, el conjunto piducano se estancó en la última ubicación con solo dos puntos. El indio pije, en cambio, escaló hasta el octavo lugar con trece unidades.

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