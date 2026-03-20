Publican fixture de la fase de grupos de la Libertadores: La UC debuta con Boca Juniors y Coquimbo contra Nacional

El primero de los dos en salir a escena será el cuadro cruzado, que hará su estreno en el torneo recibiendo a los "xeneizes" en el Claro Arena desde las 20:30 del martes 7 de abril.
Un día después del sorteo, la Conmebol publicó el fixture completo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, certamen que tiene como únicos representantes criollos a Universidad Católica y Coquimbo Unido.
El primero de los dos en salir a escena será el cuadro "cruzado", que hará su estreno en el torneo recibiendo a Boca Juniors en el Claro Arena desde las 20:30 horas del martes 7 de abril.
Al día siguiente, puntualmente a las 18:00 horas, el conjunto "filibustero" oficiará de dueño de casa ante Nacional de Uruguay en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.
La fase de grupos culminará en la última semana de mayo, con los "piratas" visitando al "Bolso" a partir de las 20:30 del martes 26. La UC, en tanto, enfrentará al elenco "xeneize" en La Bombonera a las mismas 20:30, pero del miércoles 27.
Fecha 1
Martes 7 de abril
Miércoles 8 de abril
Fecha 2
Miércoles 15 de abril
Fecha 3
Martes 28 de abril
Miércoles 29 de abril
Fecha 4
Miércoles 6 de mayo
Jueves 7 de mayo
Fecha 5
Martes 19 de mayo
Jueves 21 de mayo
Fecha 6
Martes 26 de mayo
Jueves 28 de mayo
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