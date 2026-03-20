Publican fixture de la fase de grupos de la Libertadores: La UC debuta con Boca Juniors y Coquimbo contra Nacional

Un día después del sorteo, la Conmebol publicó el fixture completo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, certamen que tiene como únicos representantes criollos a Universidad Católica y Coquimbo Unido.

El primero de los dos en salir a escena será el cuadro "cruzado", que hará su estreno en el torneo recibiendo a Boca Juniors en el Claro Arena desde las 20:30 horas del martes 7 de abril.

Al día siguiente, puntualmente a las 18:00 horas, el conjunto "filibustero" oficiará de dueño de casa ante Nacional de Uruguay en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

La fase de grupos culminará en la última semana de mayo, con los "piratas" visitando al "Bolso" a partir de las 20:30 del martes 26. La UC, en tanto, enfrentará al elenco "xeneize" en La Bombonera a las mismas 20:30, pero del miércoles 27.

PROGRAMACIÓN UC Y COQUIMBO

Fecha 1

Martes 7 de abril

Universidad Católica vs. Boca Juniors, 20:30 horas, Claro Arena.

Miércoles 8 de abril

Coquimbo Unido vs. Nacional, 18:00 horas, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Fecha 2

Miércoles 15 de abril

Cruzeiro vs. Universidad Católica , 18:00 horas, estadio Mineirao.

, 18:00 horas, estadio Mineirao. Universitario vs. Coquimbo Unido, 22:00 horas, estadio Monumental de Lima.

Fecha 3

Martes 28 de abril

Deportes Tolima vs. Coquimbo Unido, 22:00 horas, estadio Manuel Murillo.

Miércoles 29 de abril

Barcelona SC vs. Universidad Católica, 20:00 horas, estadio Monumental de Guayaquil.

Fecha 4

Miércoles 6 de mayo

Universidad Católica vs. Cruzeiro (BRA), 22:00 horas, Claro Arena.

Jueves 7 de mayo

Coquimbo Unido vs. Universitario, 20:00 horas, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Fecha 5

Martes 19 de mayo

Coquimbo Unido vs. Deportes Tolima, 17:00 horas, estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Jueves 21 de mayo

Universidad Católica vs. Barcelona SC, 20:30 horas, Claro Arena.

Fecha 6

Martes 26 de mayo

Nacional vs. Coquimbo Unido, 20:30 horas, estadio Gran Parque Central.

Jueves 28 de mayo

Boca Juniors vs. Universidad Católica, 20:30 horas, estadio La Bombonera

PURANOTICIA