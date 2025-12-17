PSG se coronó campeón de la Copa Intercontinental tras derrotar al Flamengo de Erick Pulgar

En un emocionante cotejo disputado en el estadio Ahmad bin Ali de la ciudad catarí de Rayan, Paris Saint Germain derrotó al Flamengo de Erick Pulgar en penales por 2-1 después de haber empatado a uno en el tiempo reglamentario, y se quedó con el título de la Copa Intercontinental.

El "Mengao" zafó de la apertura de la cuenta del cuadro francés en el minuto 10, luego de que el VAR detectara que la pelota había salido del terreno antes del tanto de Fabián Ruiz, propiciado además por un grosero error del guardameta Agustín Rossi.

Tras ese susto, los rojinegros emparejaron el trámite, pero salvo por un tiro de Pulgar (18') que encontró las manos del portero, casi no generaron peligro. Por si fuera poco, en el 38' el arquero Rossi dejó corto un rebote que fue aprovechado por Khvicha Kvaratskhelia, quien impactó prácticamente en área chica para adelantar a los parisinos.

Los pupilos de Filipe Luis, que en el epílogo de la primera mitad contaron con un tiro desviado del chileno (42'), se encontraron con un penal concedido por el VAR cuando se cumplió la hora de partido. Jorginho asumió la responsabilidad y con su clásico salto antes de percutar, el exseleccionado italiano emparejó las cifras.

Con la paridad de regreso en el marcador, ambos equipos fueron en búsqueda de una nueva anotación para evitar la prórroga. Al ver que el combinado europeo iba tomando cada vez mayor fuerza, el DT del elenco carioca movió las piezas y modificó la mitad del campo, ordenando la salida, entre otros, del futbolista nacional (75').

El tanteador no se movió y el duelo se fue al alargue, instancia donde se notó el cansancio de los sudamericanos, situación que el conjunto "galo" trató de exprimir al máximo para no estirar el duelo hasta los penales, pero su rival se mantuvo firme para forzar los tiros desde los doce pasos.

Desafortunadamente para Pulgar y compañía, el golero Matvey Safonov se alzó como la gran figura conteniendo cuatro remates del Flamengo para darle el título de la Copa Intercontinental a un Paris Saint Germain que cerró un año de ensueño plagado de trofeos.

(Imagen: @Agencia_Andina)

PURANOTICIA